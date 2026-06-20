ಅರಣ್ಯ, ಕೆರೆ, ಗೋಮಾಳ ಒತ್ತುವರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹ

<p>ಸೊರಬ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಣ್ಯ, ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಗೋಮಾಳ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೃಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1300 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 500 ಕೆರೆಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹುಲಿ ಕಣಿವೆಗೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಿತಿ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಉಳವಿ ಬಳಿ ಕಾನಳ್ಳಿ ಸೀತಾ– ಅಶೋಕವನ ಅಂದಾಜು 200 ಎಕರೆ ಇದ್ದು, ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನ ಈ ವೃಕ್ಷ ವೈವಿಧ್ಯ ಉಳಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವನದ ಸುತ್ತ ಕಂದಕ, ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ದೇವರ ಕಾಡು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹೊಳೆಮರೂರು ಹಾಗೂ ಅಂದವಳ್ಳಿ ಕಾನು ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರೇ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಕಂತನಳ್ಳಿಯ 300 ಎಕರೆ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ನಾಶ ತಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ದೇವರಕಾಡು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗೊಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹರಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಕಾನುಗಳು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸಬೇಕು. ಚಿಮಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳ, ಕಾನು ಅರಣ್ಯಗಳು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದಂಡಾವತಿ ನದಿ ರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ವರದಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ತಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಡೆ ರಚಿಸಿ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ವೃಕ್ಷಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನದ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಸಿಎಫ್ ಸುರೇಶ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಪಾದ್ ನಾಯ್ಕ, ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್, ದಿನೇಶ್, ವನಪಾಲಕ ರುದ್ರೇಶ್, ವೀರೇಶಗೌಡ, ನಾಟಿ ವೈದ್ಯೆ ಸುಮನಾ ಮಳಲಗದ್ದೆ, ಕೃಷಿಕ ಗಂಗಾಧರಗೌಡ ಹೊಳೆಮರೂರು, ದೀಪಕ್ ಮಳಲಗದ್ದೆ, ವಿನಾಯಕ ಅವಲಗೋಡ್ ಸೇರಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-42-1898441016</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>