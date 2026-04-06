ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ‘ಕನ್ನಡ ಭವನ’

ಸೊರಬ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನೂತನ ಕನ್ನಡ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಏ. 6ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿವರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಕಸಾಪ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗ ಮಲೆನಾಡ ದೀವರ ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1.30 ಹೆಕ್ಟೆರ್ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ₹ 70 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಜುಬೇದಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಫೀಜ್ ಅವರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಿಸಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಿವೇಶನ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ನ ಕಚೇರಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಊಟದ ಕೊಠಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಉದ್ಯಾನ ಮುಂತಾದ ರಚನೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸೊರಬದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಈಗ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಭವನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಪುಳಿಕಿತಗೊಂಡೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಭವನ ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ನೂತನ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>