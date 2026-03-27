ಮಂಚಿ ಆಂಜನೇಯ ಜಾತ್ರೆ: ಪವಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ಸೊರಬ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ದಾಸ ಕುಟುಂಬದವರು ಬೇರು ಸಹಿತ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಪವಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಮರು ದಿನ ಅಂದರೆ, ಮಾ. 28ರಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪವಾಡ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>5 ದಿನ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡ ದಾಸರ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರು ಮಂದಿ ಬೇರುಸಹಿತ ಮರ ತರಲು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬೇರು ಸಹಿತ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಮರ ಕಿತ್ತು ತರಬೇಕು. ಈ ಮರ ತರುವ ಸಮಯ, ತರುವ ಮಾರ್ಗ, ಮರಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಹೊತ್ತು ತರುವ ದಿಕ್ಕು ಗಮನಿಸಿ ವರ್ಷದ ಮಳೆ–ಬೆಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಡಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮರ ಹೊತ್ತು ತರುವ ಗುತ್ಯಪ್ಪ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದಾಸರ ಕುಟುಂಬದ ಗುತ್ಯಪ್ಪ, ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ, ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ, ಮೂರ್ತಿ, ಶಣ್ಮುಖ ಹಾಗೂ ವಾಸುದೇವ್ 5 ದಿನದವರೆಗೂ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಒಬ್ಬಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ 6 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ ಹೊತ್ತು ಬರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಮರ ತಂದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ವಿವಿಧ ಸತ್ವಭರಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರಗಳ ಚಿಗುರು ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕರದ್ದು.</p>.<p>ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕಾದು ಮರಗಳ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪವಾಡ ನೋಡಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಂಚಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಗುಲ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಮರ ತರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>