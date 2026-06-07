ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾವು ಬಂದಿದೆ.. ಕೊಳ್ಳೋರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ

<p><em>ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರ್. ಗೆಂಡ್ಲ</em></p>.<p>ಸೊರಬ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಘಮಘಮಿಸುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸವಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ₹ 80 ಕೆಜಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಮಲಗೋಬಾಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 120ರಿಂದ ₹ 150, ಸಿಂಧೂರ್ ₹ 100, ರಸಪೂರಿ ₹ 100, ಕಸಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ₹ 100, ಆಪೂಸ್ ₹ 120 ದರ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ತೋಟಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು 15–20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾರಾಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ₹ 270, ಸೇಬು ₹ 300 ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಳೆಗೆ ₹ 200 ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಕೇಳಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮುಖ್ತಿಯಾರ್ ಭಾಷಾ.</p>.<p>ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಜೇನು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಸವಿದ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಾರದಿಂದ ಜನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-42-495745660</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>