ಸೊರಬದ ನೇರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲು ಮನವಿ

<p>ಸೊರಬ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 149ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪುರಂದರ್ ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>‘70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದ 13 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೀವ್ ನೇರಲಗಿ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬ್ರೇರ್, ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಂಬ್ರೇರ್, ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ, ಮಾಲತೇಶ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ರಾಜಣ್ಣ ಸಮನವಳ್ಳಿ, ಜಾಕೀರ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಚೇತನಾ, ರೇಣುಕಾ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ರಫೀಕ್ ಸೇರಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-42-22901585</p>