ತೇರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಆಗ್ರಹ

<p>ಸೊರಬ: ‘ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈಚೆಗೆ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೇರು ಮನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದಿಂದ ಬುಧವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪುರಂದರ ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ದೇವಸ್ಥಾನವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತೇರು ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ರಥದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಕೆರಿಯಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ತೇರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಥವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಿ.ಪಿ.ಈರೇಶ್ ಗೌಡ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹೇಶ ಖಾರ್ವಿ, ಲೋಕೇಶ್, ರಂಗನಾಥ ಮೊಗವೀರ, ಡಿ.ಶಿವಯೋಗಿ, ಕಾಳಿಂಗರಾಜ್, ಮಮತಾ, ಪ್ರತಿಭಾ, ನಾಗರತ್ನ, ಭಾರತಿ ಭಂಡಾರಿ, ಸತೀಶ್ ಬೈಂದೂರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸಂಜಯ್, ವಿನಯ್, ಸಚಿನ್ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-42-2075897727</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>