ರೇಣುಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹15.58 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ

<p>ಸೊರಬ: ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯ ರೇಣುಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದ ಹರಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗುರುವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದ ಭತ್ತ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಶುಂಠಿ, ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಗಳು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಸೀರೆ– ರವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೂರಾರು ಬಿಡ್ದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಈ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ಹರಕೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ₹ 7,58,550 ಮತ್ತು ರವಿಕೆ ಹರಾಜಿನಿಂದ ₹ 8,00,000 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹ 15,58,550 ಆದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮೀಳಾಕುಮಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೇಣುಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಶುರಾಮ್ ಭೋವಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಮತ್, ಸದಾನಂದ ಕಾಮತ್, ಗಣೇಶ್ ಮರಡಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಉಮೇಶ್, ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಸಾಯಿ ಪ್ರಭು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಸೋಮಣ್ಣ, ಗಿರೀಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-42-233450116</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>