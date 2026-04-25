ಸೊರಬ: ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ

ಸೊರಬ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಶೇ 96.77ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಪುಷ್ಪಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 2,568 ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 2,483 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 19 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ 8, ವಸತಿ ಶಾಲೆ 3, ಅನುದಾನಿತ 5 ಹಾಗೂ ಅನುದಾನರಹಿತ 3 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಆನವಟ್ಟಿಯ ಸ್ಯಾಂಥ್ ಹೋಮ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಯಶವಂತ್ ಎಸ್. (618) ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಯ ರಾಹುಲ್ ಧರ್ಮಪ್ಪ (616) ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಐಜಿಆರ್ಎಸ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಧನುಷ್ ಕೆ. (614) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಇಲಾಖೆಯ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರ್. ಪುಷ್ಪಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>