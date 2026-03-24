‘ವೇದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ’

ಸೊರಬ: 'ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಾದ ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಪುರೋಹಿತ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಹೊಡಬಟ್ಟೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಸಮೀಪದ ಹೊಡಬಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗುರುಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಯಸದೆ ವೇದಗಳ ಪಾಠ ಬೋಧಿಸಬೇಕಿದೆ. ವೇದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದವರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ನರಹರಿಶರ್ಮ ಕೆರೆಕೊಪ್ಪ, ವಸುಮತಿ ಗೌಡ, ಕೆ.ಎಚ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮೈಥಿಲಿ, ಸುರೇಶ್ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-42-1915860566</p>