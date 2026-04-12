ಸೊರಬ | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ

ಶಶಿಧರ್, ಇಒ, ತಾ.ಪಂ ಸೊರಬ