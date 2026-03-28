ಶನಿವಾರ, 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗರಿಗೆದರಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೆ ನಮನ, ಸಿಹಿ ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:34 IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಜರಂಗದಳ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್‌ನಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು
ದುರ್ಗಿಗುಡಿಯ ಸೀತಾರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಪಾನಕ ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು
