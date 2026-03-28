ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗರಿಗೆದರಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಹಿ ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ಹಂಚಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ರಾಮಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿಯ ಸೀತಾರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ವೇಳೆ 'ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ' ಘೋಷಣೆ ಮಾರ್ದನಿಸಿತು. ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಜನೆ, ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಕಾರ್ಯವು ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಳೈಸಿತ್ತು. ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p class="Subhead">ಮಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ ರಾಮನವಮಿ: ದುರ್ಗಿಗುಡಿಯ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪಾನಕ ಮತ್ತು ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದ ನಡುವೆ ಭಕ್ತರು ಪಾನಕ ಸೇವಿಸಿ ತಂಪಾದರು.</p>.<p class="Subhead">ವಿಎಚ್ಪಿ, ಬಜರಂಗದಳದಿಂದ ಆಚರಣೆ: ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗ ದಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೋಸಂಬರಿ, ಪಾನಕ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಿತು. </p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿ, ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಈ. ಕಾಂತೇಶ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ವಾಸುದೇವ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್ರಾವ್, ರಾಜೇಶ್ಗೌಡ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p class="Subhead">ಜಯನಗರದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಯನಗರದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪೂಜೆ, ವಿವಿಧ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಭಜನೆ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p class="Subhead">ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ: ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಜ್ಯೂವೆಲ್ರಾಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿಯ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮೋಹನ್, ಹಸೂಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚೈತ್ರಾ ಮೋಹನ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಉಮಾಪತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಜಿ.ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಶಂಕರಘಟ್ಟ, ಸಿದ್ಧಪ್ಪ, ರೇವಣ್ಣ, ನರಸಿಂಹ ಇದ್ದರು.</p>