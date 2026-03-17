ಶಿಕಾರಿಪುರ: ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ

<p><strong>ಶಿಕಾರಿಪುರ:</strong> ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಈ ಮೊದಲಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಲೆನಾಡು ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಹಳೇಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಪುರಸಭೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾನಿಪೂರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜನ ಬಾರದ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರೀಂಸಾಬ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭರತ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ‘ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಮಯ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂತೋಷ್ ದೂದಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗಾಮ, ಬಾಬುರಾವ್, ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಪೋರರ್, ತಾರಕೇಶ್ನಾಯ್ಕ, ಭರ್ಮಣ್ಣ, ದುರ್ಗಮ್ಮ, ಪ್ರಸನ್ನ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ತಾಹಿರಾ ಬಾನು, ಕಿರಣ್, ಎ.ಎಂ. ಬಸವರಾಜ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260317-42-1009556274</p>