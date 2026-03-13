ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವರಿಗೆ ತಕ್ಕಪಾಠ ಕಲಿಸಿ

<p><strong>ಶಿಕಾರಿಪುರ</strong>: ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಮನ್ನಾ, ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಪಿ. ನಾಗರಾಜಗೌಡ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುವರ್ಣಮ್ಮ ಅರಿಶಿಣಗೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ರೈಟ್ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳೆಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನುದಾನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಲೋಹಿತ್ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುರ್ಣಮ್ಮ ಅರಿಶಿಣಗೆರೆ ಅವರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಉಮೇಶ್ ಮಾರವಳ್ಳಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ, ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ ಚುರ್ಚಿಗುಂಡಿ, ಪಾರಿವಾಳ ಶಿವರಾಂ, ರಾಜೇಶ್ವರ, ಎಸ್.ಪಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೌಡ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ದಿನೇಶ್, ಯು.ಉಮೇಶ್, ಕಾಂತರಾಜ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪನಾಯಕ, ವಿರೇಶ್, ರಾಜುನಾಯ್ಕ ನಳ್ಳಿನಕೊಪ್ಪ, ಸತೀಶ್ ಈಸೂರು ಇದ್ದರು.<br /><br /></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>