ತಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ; ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಸಮೀಪದ ತಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಿ.ಎಸ್. ರಾಜು ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಲಾಭದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರೇ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಉಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಮ್ಮೆಹಟ್ಟಿ, ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಹೊಳೆಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಎಮ್ಮೆಹಟ್ಟಿಯ ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಉಮೇಶ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಶಾಖೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರನಾಯ್ಕ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಧರ್ಮೇಗೌಡ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು, ನಿಂಗಪ್ಪ, ಮೌನೇಶ್ವರ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ, ಮಲ್ಲೇಶರಾವ್ (ಕಗ್ಗಿ), ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಗೀತಾ, ಲೀಲಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಮ್ಮೆಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>