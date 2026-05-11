ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದ ಗಡಿ ಕಾಲುವೆ

<p><em>ನಿರಂಜನ ವಿ</em></p>.<p>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಡಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1927ರ 52 ಮತ್ತು 61 ‘ಎ’ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೂ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ.</p>.<p>ಮರ ಕಡಿತಲೆ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಗರಗಸ ಬಳಕೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲಾಖೆಯೇ ಯಂತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ 3 ಅಡಿ ಆಳ, 6 ಅಡಿ ಅಗಲ ಗಡಿಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲ ಹಾನಿಗೀಡಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗಡಿ ಕಾಲುವೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಆಹಾರ ಹುಡುಕಾಟ, ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರಣ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗುದ್ದು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನೆಡುತೋಪು, ವನ್ಯಜೀವಿ, ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕಾಡಂಚಿನ ರೈತಾಪಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತರಗೆಲೆಗಾಗಿ ಹಾಡ್ಯ, ಕಾನುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಲುವೆಗಾಗಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-42-753350892</p>