ಬದಲಾಗದ ಟಾರ್ಪಲಿನ ಒಳಗಿನ ಬದುಕು

ನಿರಂಜನ ವಿ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಕುರುವಳ್ಳಿಯ ತುಂಗಾ ಕಮಾನು ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಭರವಸೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭರವಸೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಪಡಿಗಳು ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಾದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಜೋಪಡಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮಾತ್ರ ಈಡೇರುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನಡೆಸುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಜೋಪಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಷ್ಟೇ.

ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೇಲಿನಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 23 ಜೋಪಡಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಹಂಚುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ ಒದಗಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೋಪಡಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡತಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹ 30 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜೀವ್ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260418-42-1240227355