‘ಕಷ್ಟ ಅನುಭವದ ಕೊಂಡಿ; ಅಧೀರರಾಗುವುದು ಬೇಡ’

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 'ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಧೀರರಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಷ್ಟ, ನೋವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವನದ ಸತ್ವ ಅಡಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜಯಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಅನುಭವ ಬದುಕಿನ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಆಲಬಳ್ಳಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹40 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹತ್ತಾರು ದೇಶಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುಗಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಂಡಿಯೂರುತ್ತವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮೀರಿದೆ. ಪರೋಪಕಾರ ಪುಣ್ಯ ನೀಡಿದರೆ; ಅಪಕಾರ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಗತಕಾಲಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬೀಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಬೇಡ. ಇಂದೆ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಆಲಬಳ್ಳಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಮಕಾರು ಗುರುರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೇವರಾಜ್ ಆಚಾರ್, ಬಂಡೆ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತಲಬಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಆಲಬಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್, ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕುವೆಂಪು ವೃತ್ತದಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಚಂಡಿಕಾ ಹವನದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಹರಕೆ, ಕೆಂಡಕೊಂಡ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>