<p>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ‘ಹೊರಬೈಲು ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 20 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಕರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ತೋಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಶೈಲಾ.ಎನ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮೇಲಿನಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನೇಚರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ನಿಧಿಯಿಂದ ₹ 37 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ವನಮಹೋತ್ಸವ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶಾಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಧಿಯಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಂತರ ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೇಚರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿದಾಳು ದಯಾನಂದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣ್ಣು, ಹೂ, ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೇನು ಕೃಷಿ, ಸಣ್ಣ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ, ಮಿಶ್ರ ಪದ್ಧತಿ, ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಪರಿಚಯ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಮಂಡಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ತುಂಗಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ. ನಿಮ್ಮ ಊರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಊರು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಹಂಗಮ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡಿದಾಳು ದಯಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಶಾಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಲು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೇಚರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮನಾಥ, ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ನಾಯಕ್, ಡಾ.ಎನ್.ಎಸ್.ಮನೋಹರ, ಪ್ರಭಾಕರ ಹೊರಬೈಲು, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಸ್, ಮೇಲಿನಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪಿಡಿಒ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-42-1194869599</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>