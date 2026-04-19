ಬಾವಿಗೆ ಮೈಲುತುತ್ತ ಹಾಕಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು

<p>ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಕುಪ್ಪಳಿ ಸಮೀಪದ ಗಿಣಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈಚೆಗೆ ಮೈಲುತುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನ ಬಾವಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬಾವಿಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೈಲುತುತ್ತ ಹಾಕಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-44-1532254976</p>