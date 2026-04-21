ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 'ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶವಂತ ಟಿ. ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 33 ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ?. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರಿಸಿದರು.

'ಸರ್ಕಾರವೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅರಣ್ಯ ಕಾನೂನು ಅವರಿಗೇಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

'ರೈತರು ದೇಶದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದೊಳಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಟಾರಣ್ಯವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೇ ಹಾಳುಗೆಡವಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ.ನಾರಾಯಣ, ಅನಂತರಾಮು, ಕೆ.ಮಂಜಣ್ಣ, ಸುಭಾನ್, ಯುವರಾಜ್ ಹುಂಚ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260421-42-413658863