ಅಧಿಕಮಾಸ; ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ: 33 ದಿನಗಳ ಕಾಲದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣಾ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೀವಂಧರ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'2014ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸೋಮವಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನದಾನ, ಕಳೆದ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಗೆ ₹1,000 ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕ ಮಾಸದಿಂದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಗೆ ₹3,000, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವಧಿಗೆ ₹12,000 ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣಾ ಸಮಿತಿ ಹೊಸ ಸಭಾಭವನ ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆಯ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ₹ 2 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ 80ಜಿ, 12ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋವರ್ಧನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ವಿ.ಲೋಕೇಶ್, ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಷಣ್ಮುಖ, ಪೂರ್ಣೇಶ, ಪ್ರಮೀಳಾ, ಸುಜಯ, ಪವನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>