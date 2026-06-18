ನಾಗವಳ್ಳಿಯ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟವರ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಡಿಪಾಯ ಕುಸಿತ

<p>ತುಮರಿ: ಸಮೀಪದ ಬಾನುಕುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟವರ್ ಜನರೇಟರ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಾಕ್ಸ್)ಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಡಿಪಾಯ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಗವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಡಿಪಾಯ ಕುಸಿದು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟವರ್ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟವರ್ ಜನರೇಟರ್ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಸೋಮರಾಜ ಹುಲಿಬಳ್ಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಈ ಲೋಪ–ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನನುಕೂಲ ಆಗದಂತೆ ಟವರ್ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಇಡಿ’ ಎಂದು ನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-42-111019889</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>