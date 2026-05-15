ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕೈಬಿಡಿ: ಕಾರಣಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ

ತುಮರಿ: ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಕಂದಾಯ, ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೇಗೆ ತೆರಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಕಾರಣಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸದೆ ಕಾರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1, 77, 79, 119, 126, 152ರ ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು 'ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ' (ಡೀಮ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನು ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ ಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಾರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಗರ್ಹುಕುಂ ನಮೂನೆ 53, 57ರ ಅಡಿ ನೂರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ರೈತ ಶೇಖರಪ್ಪ ಹೆರಬೆಟ್ಟು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹುಸೇನ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, 'ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ತಂಡದಿಂದ ಕಂದಾಯ– ಅರಣ್ಯ ಗಡಿ ನಿಗದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ, ಆ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೇಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರೋಧ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಸರ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರಾದ ಪದ್ಮ ರಾಜ್ ಹೊಸಮನೆ, ಶಾಂತರಾಜ್, ಮಹೇಶ್, ರಾಮಪ್ಪ, ಶಶಾಂಕ್, ನಯನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>