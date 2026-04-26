ಗಾಳಿ, ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು

ತುಮರಿ: ಕರೂರು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಗಾಳಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವೆ, ಕೋಗಾರು, ಮರಾಠಿ, ಬ್ಯಾಕೋಡು, ಕುದರೂರು, ಮಾರಲಗೋಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಅವರಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೂ ಭತ್ತದ ರಾಶಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರು ಇಲ್ಲದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 'ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಎಳೆಯ ಹಿಂಗಾರಗಳು ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರೈತ ದೇವರಾಜ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>