ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಧೀರ ದೀವರ ಸಂಘದ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ

ಹೊಸನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಟ್ಟೆಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಧೀರ ದೀವರ ಸಂಘದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ 2ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಮಾರುತಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಾರಗನ ಜಡ್ಡು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪೀಠದ ಅವಧೂತ ಯೋಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀವರ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾನ್ವಿತಾ ಹಿಲಗೋಡು ನೀಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರವೂ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಏಕತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೀವರ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗೂಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ 26 ಪಂಗಡಗಳು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಎಲ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ದೀವರ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಘದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ನಡೆಯಿತು. ಮಹೇಶ್ ಕಾಪಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಗಿರೀಶ್, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕಾಪಿ ಗೋಪಾಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>