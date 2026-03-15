ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಡಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಜೀವ ಜಲ ಖಾಲಿ: ಕೆ.ವಿ. ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಆತಂಕ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಡಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಜೀವ ಜಲವು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ. 500 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ. ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 20ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಎರಡನೇ ದಿನ ನಡೆದ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಡಲ ಚಿಂತನಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ ನದಿ ಒಡಲು" ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರ ನೀಡುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ, ಆಳುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಡು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಹಾರ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಗೆ, ಶರಾವತಿ ನದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ತುಂಗಾ ನದಿ, ಚರಂಡಿ ನೀರಿಗಿಂತ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಗಾಳಿಯೂ ವಿಪರೀತ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೂಸುವ ನಿಷೇಧಗೊಂಡ ವಾಹನಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ವಿ.ಎಲ್.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅನೇಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಕಾರಣ. ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಗರದ ಬಿ.ಆರ್.ಜಯಂತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಕೆ.ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>