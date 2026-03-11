ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು: ಧರ್ಮಗುರು ಸ್ಟೀವನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:41 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:41 IST
ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದ ಅಮಲೋದ್ಬವಿ ಮಾತೆ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಫಾದರ್ ಸ್ಟೇವನ್ ಡೆಸ ಫಾದರ್ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜ್. ಫಾದರ್ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಜು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Shivamogga
