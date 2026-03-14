ಶಿರಾ: ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ₹35 ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಡಿ.ಸಿಗೆ ದೂರು

ಶಿರಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 34 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ₹35 ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಜೊತೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ರೈತರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾದೂರು ಕೆಂಚಪ್ಪ ದೂರು ನೀಡಿದರು.

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರ: ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೂರುಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಸಭಾಂಗಣದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಅವರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಕನಿಷ್ಟ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜನರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.

ಒಟ್ಟು 279 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖಾತೆ, ಪೌತಿ ಖಾತೆ, ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಖಾತೆ, ಜಮೀನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.

ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗೆ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ಬರುವವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಾಗಿದ್ದು ಶಾಸಕರ ಬಂದ ನಂತರ ಶಾಸಕರ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿತು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಮಧುಗಿರಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಪ್ಪ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಹರೀಶ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ರುದ್ರೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.