ಅಂಗನವಾಡಿ: 2,628 ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತ

ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿದ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 117 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 3,072 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, 444 ಅರ್ಜಿಗಳು ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದು, 2,628 ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವ 9 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ 829 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 3,026 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, 1,316 ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. 1,710 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. 225 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆ ಊರಿನ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.