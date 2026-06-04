ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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ಕಷ್ಟವೆಂದು ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ‘ಅವಧೂತ’ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ

ಟಿ.ಎಚ್.ಗುರುಚರಣ್ ಸಿಂಗ್
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 13:33 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 13:33 IST
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