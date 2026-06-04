ಕಷ್ಟವೆಂದು ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ‘ಅವಧೂತ’ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ

<p><strong>ಕುಣಿಗಲ್:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡೆಯೂರು ಹೋಬಳಿಯ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅವಧೂತ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷರೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು.</p>.<p>ಅವಧೂತ ಸಿದ್ದಾಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಧಿಗೆರೆ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲಸಿದ್ದರು. ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವಸಂಘ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಜತೆಗೆ ತಾವೇ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಮ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವನ್ನು ಅವಧೂತರ ಭಕ್ತ ಮಾಗಡಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ:</p> <ul><li><p>ದೇವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಾರದು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು, ನಾವಿರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆದರೆ ಅವನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾನೆ.</p></li><li><p>ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ವ, ತುಳಸಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕರ್ಮ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.</p></li><li><p>ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಬಡಿಸಿ, ಶಿವ ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ</p></li><li><p>ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ</p></li><li><p>ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ</p></li><li><p>ಜಪ ತಪ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟರೆ ಶಿವ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ</p></li><li><p>ವಯಸ್ಸು ಆಗುವುದು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಣೋ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ... ದೇಹ ಬಿಟ್ಟರು ಆತ್ಮ ಸದಾ ಸತ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ಮಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ಮೈಲಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ</p></li></ul><p>– ಇಂತಹ ಅವರ ಅನೇಕ ಜೀವನಪಾಠಗಳು ಭಕ್ತರ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>. <p>ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧೂತ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಷಾಯ, ಭೋಜನ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಭಕ್ತರು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಅವಧೂತ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಜೂನ್ 3ರಂದು ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವಧೂತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>