ಇಂದಿರಮ್ಮ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿರೋಧಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಡಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಎನ್.ಇಂದಿರಮ್ಮ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ, ತುಮಕೂರಿನ ಟಿ.ಸಿ.ಹೇಮಲತಾ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಚೇತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಎನ್.ಇಂದಿರಮ್ಮ, ಸರೋಜ ರೇವಣ್ಣ ಶ್ರಮಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಟಿ.ಸಿ.ಹೇಮಲತಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂ.ಸಿ.ಲಲಿತಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಾ.ಹ.ರಮಾಕುಮಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>