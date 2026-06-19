ಭಾರತೀನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ

<p>ಭಾರತೀನಗರ: ಸಮೀಪದ ಹನುಮಂತನಗರದ ಆತ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವಧೂತ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದನಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಡೆಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಚಂದನ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಋಣಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವಧೂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಟಿ.ಎಂ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷದ್ನ ಶಿವಮಾದೇಗೌಡ, ಎಂ.ಜೆ.ರಾಮಯ್ಯ, ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಅಂಗಡಿ ಯೋಗೇಶ್, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-40-1900495101</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>