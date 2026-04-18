ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ: ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ

ಗಂಡಸಿ: ಹೋಬಳಿಯ ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ನಂತರ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ, ಸೋಮವಾರ ಮಹಾಪರಾವು, ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೂವಿನ ನಡೆಮಡಿ ಉತ್ಸವ, ಕನ್ನಡಿ ಕಳಸ, ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷ ಉತ್ಸವ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯ ಗಂಗಾಸ್ನಾನೋತ್ಸವ ನಂತರ ಮುದುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಮಾರಮ್ಮದೇವಿ, ದೂತರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ, ಕೆಂಚರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ದರ್ಬಾರ್ ಮಂಟಪಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ, ಕೆರಗೋಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಪರದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಕುಣಿತ ಭಾರಿ ಮುದ್ದು ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬಾವುಟ, ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ರಥದ ಮೇಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ರಥಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಪ್ರಧಾನದ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ರಥದ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದವನ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ದೂತರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧಕರ ತಲೆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮುಳ್ಳಾವಿಗೆ ಸೇವೆಯ ನಂತರ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>