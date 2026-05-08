<p>ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ (ಶಿರಾ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲ, ಹಕ್ಕು. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಆರ್.ಎಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನಾಗರಾಜು, ಲೋಕೇಶ್ (ಕೃಷಿ), ಆಟೊ ಕಾಂತರಾಜು, ನಾಗಣ್ಣ, ಅರುಣ್, ಶ್ರೀಧರ್, ವಿವೇಕ , ಪುಟ್ಟರಾಮ, ಪಿಡಿಒ ಶಿವಶಂಕರ್, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜು, ಶಶಿಧರ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿ.ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜು, ರಂಗಶ್ಯಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಕುಮಾರ್ ಜಿ., ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-17-2020085923</p>.