ದೇಸಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ

ಚೇಳೂರು (ಗುಬ್ಬಿ): ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಠ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ರೈತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ದೇಸಿ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಮೈ ತೊಳೆದು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ರಾಸುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಕರೆತಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಊಟವನ್ನು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಸುಗಳನ್ನೇ ಬಸವ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ರಾಸುಗಳಿಂದಲೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಸಿ ರಾಸುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-17-682743025