ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿಯ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದ ಬರದ ಬೇಗೆಯ ನಡುವೆ, ಸೋಮವಾರ ಹಲವೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಧಾರವಾಗಬೇಕಿದ್ದ 'ಅಶ್ವಿನಿ' ಹಾಗೂ 'ಭರಣಿ' ಮಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ರೈತರು ಕೃತಿಕಾ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಈ ಮಳೆಯು ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಣಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಸಿಂಚನದಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ವಾರವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿರುವ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಮರುಪೂರಣ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>