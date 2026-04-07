ಕಂದಿಕೆರೆ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಆರತಿ ಬಾನ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ದೂರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ನೊಣವಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಭಕ್ತರು 'ನಡೆಮುಡಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ, ಭಕ್ತಿಪರವಶರಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಹಾಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರದಂದು ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ