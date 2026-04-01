ನಿರ್ವಾಣ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡೋತ್ಸವ

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಬಾವನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಗುರು ನಿರ್ವಾಣ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದುಗೆ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಗ್ನಿ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ನಿರ್ವಾಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಿತು. ನಿರ್ವಾಣ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಮಾವುರದ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಲದ ಕೆರೆ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಗದ್ದುಗೆಯತ್ತ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಕೆಂಡ ಹಾಯುವ ಮೂಲಕ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೆಂಡೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಸಿ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿ.ಬಿ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ರೇಣುಕಪ್ರಸಾದ್, ದಯಾನಂದ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>