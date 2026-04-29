ಭರಣಿ ಮಳೆಗೆ ತಂಪಾದ ಇಳೆ

<p>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಗೆ ಕೆಂಗಟ್ಟಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸ್, ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ, ಬೈಲಪ್ಪನ ಮಠ, ಪಾಪನಕೋಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ, ಭರಣಿ ಮಳೆಯು ಆರಂಭದ ದಿನವೇ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭರಣಿ ಮಳೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಗೆ ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಬೈಲಪ್ಪನ ಮಠ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಉರುಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲಕಾಲ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಗಮಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಈ ಮಳೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಹದವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-17-1426164411</p>