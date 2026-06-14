ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸಿಇಟಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

<p>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತೀನಂಶ್ರೀ ಭವನದಲ್ಲಿ ‘ಎಸ್.ಬಿ. ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್' ‘ಜ್ಞಾನಕಲ್ಪ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆದ ‘ರ್ಯಾಂಕ್ ಟು ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಇಎ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತಾ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸದ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟ್ಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಕಟ್-ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನೈಜ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮೂಲಕ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಂತರಾಜು ಸಿ.ಎಸ್.ಮಾತನಾಡಿ ‘ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗೀಶ್, ಸಾಕ್ಯ ಗೌತಮ್, ನಿವೃತ್ತ ಬಿಇಒ ಸಾ.ಚಿ.ನಾಗೇಶ್, ಸಿಇಟಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಮೇಶ್, ಓಂ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಂ.ಎಸ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-17-1075662337</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>