ಸ್ಮಾರಕಗಳಾದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು..

<p>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿಕರು ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಅಂತರ್ಜಲದ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಲೇವಾದೇವಿದಾರರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಒಡಲನ್ನು 1,200 ಅಡಿಯವರೆಗೆ ಕೊರೆದರೂ ಹನಿ ನೀರು ಸಿಗದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೂ, ಅದು ಯಾವಾಗ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ 50 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಂತೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ‘ಅಶ್ವಿನಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಭರಣಿ’ ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಗಾರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿವೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ರೈತರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ಹೆಸರು, ಹುರುಳಿ, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅಲಸಂದೆ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿತ್ತಲಾಗದೆ ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ರೈತರು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂಬರುವ ‘ಕೃತಿಕ’ ಮಳೆಯಾದರೂ ಧರೆಗಿಳಿದು ಒಣನೆಲವನ್ನು ತಣಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಗಿಲತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಹಾಹಾಕಾರ ತಲೆದೋರದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 27 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವ ಬಾಲದೇವರಹಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಬರಕನಾಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ 10 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಬ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕೆದಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ಕೇದಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಬಿಂದಿಗೆಗಳಂತೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 14 ಬೋರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 23 ಬೋರ್ ಕೊರೆಸಲು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿಯ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆಯು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಜಲ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನಿರಂತರ ಧರಣಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದೇ ಇವೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ರೈತರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ತೋಟಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರು ತೋಟಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೋಗ ತಗುಲಿದ್ದು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-17-1340284338</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>