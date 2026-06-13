ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬಾಗಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರೈತ

<p><em>ಮಂಜುನಾಥ್</em></p>.<p>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಬಿರುಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಗಿ, ನೆಲಕಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಕಜನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ತೋಟದ 20 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ 25 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬೇರು ಸಹಿತ ಉರುಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಮರಗಳ ಬೇರು ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ವಾಲಿದ್ದವು.</p>.<p>ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಲಹಿದ್ದ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡ ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಗಿದ್ದ ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದರು. ಬಾಗಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ದಬ್ಬಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆನಂತರ ಆ ಮರಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದಪ್ಪನೆಯ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು, ತೋಟದ್ದಲ್ಲಿನ ಸದೃಢ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭದ್ರವಾದ ಆಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಗ್ಗದ ಆಸರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಕೃಷಿಕರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-17-161293991</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>