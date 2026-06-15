ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಳಿಮುಖ, ಮುಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಆತಂಕ: ರಘುಪತಿ

<p>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಇಳಿಮುಖದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜನರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ’ ಎಂದು ಚಿಂತಕ ರಘುಪತಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ‘ಫ್ರೀಡಂ ಲಾ ಚೇಂಬರ್’ ಕಾನೂನು ಸಲಹಾ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಸಿ.ಕೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನ್ಯಾಯದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಲು ವಕೀಲರ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಕೀಲರು ತಮಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಲಿಸಿ, ಮೊದಲು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗದ ಬಡ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಉಚಿತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸೂಫಿಯ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿ’ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಯ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ನಾಗರಿಕರು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಫ್ರೀಡಂ ಲಾ ಚೇಂಬರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನಯನ, ವಕೀಲರಾದ ಸಾಚಿ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್, ಬರಕನಾಳ್ ಶಂಕರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್, ವಕೀಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಅಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಶರತ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-17-1528824908</p>