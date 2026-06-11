ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಜೂನ್ 15ರಿಂದ ಹೋರಾಟ

<p>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ‘ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 26 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಪ್ಪೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕುಪ್ಪೂರು-ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಪ್ಪೂರು ಸುತ್ತಲಿನ ರೈತರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರುಣಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದ ಫಲದಿಂದಲೇ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ನವಿಲೆ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ರೈತರು ನಡೆಸಿದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೂರು ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಿದೆ. ಜೂನ್ 15ರಂದು ಈ ಭಾಗದ ನೂರಾರು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್, ‘ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತಾದರೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟದದೇವರಕೆರೆ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚಸಂದ್ರ, ಕುಪ್ಪೂರು ಹಾಗೂ ದಿಬ್ಬದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್, ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 26 ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೂರು, ಮಂಚಸಂದ್ರ, ಬೆನಕನಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ದಿಬ್ಬದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-17-372906984</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>