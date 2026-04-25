ಭೂಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರ: ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><em>ಮಂಜುನಾಥ್</em></p>.<p>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಭೂಮಾಪಕರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮುಷ್ಕರವು ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಷ್ಕರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೇವಲ ಕಚೇರಿಯ ಕಡತಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರೈತರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಸೇವಾಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಮೀನಿನ ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ದರ್ಖಾಸ್ತು, ಪೋಡಿ, 11 ಇ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಗೂ ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿಯಂತಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ, ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ ಪತ್ರದಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ 651 ಹದ್ದುಬಸ್ತು, 738 ದರ್ಖಾಸ್ತು ಪೋಡಿ, 462 ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ, 11ಇ 384 ಹಾಗೂ 124 ಇತರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2,359 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 20 ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ 7 ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ 7 ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಆಕಾರ್ ಬಂದ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆ ಹಾಗೂ ಸುಮಿತ್ವಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಐವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಭೂಮಾಪಕರು 2,359 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಭೂಮಾಪಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 23 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕೇವಲ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ರೈತರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಜಮೀನಿನ ಸ್ಕೆಚ್ ಮತ್ತು ಪೋಡಿ ದಾಖಲೆ ಅಗತ್ಯ. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ದೊರೆಯದೆ, ಅತ್ತ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ರೈತರು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-17-1552886772</p>