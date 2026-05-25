ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ

ಮಂಜುನಾಥ್

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಲುಗಿಹೋಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆರು ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದೀರ್ಘ ಸಾಧನೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಓಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಜಿಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ದೂರದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಇರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೈದಾನ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮತಟ್ಟಾದ ನೆಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದ ತುಂಬಾ ಉಬ್ಬು-ತಗ್ಗುಗಳಿವೆ. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವಾಗ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ ಕತ್ತಲಿರುವಾಗ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬೆಳಕಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಪಟ್ಟಣದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ 'ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್' ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಯುವಕರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಪೊಲೀಸ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯುವಕರು ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಸೂಕ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಸು, ಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ, ನೆರಳಿನ ಆಶ್ರಯವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ