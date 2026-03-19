ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ ತಣಿಸಿದ ಮಳೆ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ:</strong> ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಕೊನೆಗೂ ತಂಪೆರೆದಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಒಣಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಟೀಕೆರೆ, ಕುಪ್ಪೂರು, ಸಾಸಲು, ಹುಳಿಯಾರು ಮತ್ತು ಸಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಾದ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆ ಒದಗಿಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದು ತೋಟಗಳು ಒಣಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೂಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಶಾಖ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗಿಡಮರಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಸರೆ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ.</p>