ಬಿಸಿಲ ಝಳ: ಕುಡಿವ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ

<p>ಹುಳಿಯಾರು: ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲ ಝಳದಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಬತ್ತಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಹೆಣಗಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಬರಕನಹಾಲು, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಂದಿಕೆರೆ, ಕೆಂಕೆರೆ, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ತೀರ್ಥಪುರ, ಗೋಡೆಕೆರೆ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನೆಬಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲದೇವರಹಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಳ್ಳಾರದ ಮೇಗಲ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಗಂಗಾನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಗೆಂಡೆಬಾಲಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ, ಕರಡಿಸಾಬರಪಾಳ್ಯ, ಬಡಕೆಗುಡ್ಲು ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕಾತ್ರಿಕೆಹಾಲ್, ದೊಡ್ಡರಾಂಪುರ, ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತನಹಳ್ಳಿ ಕಡಿಯವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸತ್ತಿದ್ದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಕಡೆ ನೀರು ಬಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಸಿ.ಬಿ ಸುರೇಶ್ಬಾಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟಾಸ್ಕ್ಪೋರ್ಸ್ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು ನೀರಿನ ಅಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದರೆ ಹೊಸ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಲು ಆಡಳಿತ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಅಲೆದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ: ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಕೈಕ ಜಲಾಶಯ ಬೋರನಕಣಿವೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಲ ಕಡೆ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ನೀರು, ಮೇವಿನ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ರೈತರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒಣ ಮೇವು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುದಾರರ ಸಭೆ: ಬೋರನಕಣಿವೆ ಜಲಾಶಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುದಾರರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕೆಲ ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಮರುಪೂರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ನೀಗುವ ಜತೆ ಬೆಳೆಗಳೂ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಮಳೆ ಆರಂಭ: ಕಳೆದ 14ರಿಂದ ಹೊಸ ಮಳೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಾಲೈದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹೊಸ ಮಳೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಭರಣಿ ಮಳೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನ ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-17-26977722</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>