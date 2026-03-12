ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೊರತೆ: ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಹೋಟೆಲ್‌

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ಇರಾನ್– ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ಹೊರಪೇಟೆಯ ಪ್ರಸಾದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಫುಡ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಗಾಜಿನಮನೆ ಆವರಣದ ಫುಡ್ಕೋರ್ಟ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ’ ಎಂದು ಫುಡ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ಅರುಣ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಸಹ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ 10–15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಶೋಕ ನಗರದ ಶ್ರೀಹರಿ ಎಚ್.ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬುಧವಾರ ಕಂಡು ಬಂದವು.</p>.<p>‘ಮೊದಲು ಮನೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಶ್ರೀಹರಿ ಎಚ್.ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ಏ ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕ ಜಿ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಷ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>. <p> <strong>ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಲು ಆಗಲ್ಲ</strong> </p><p>ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹150 ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10ರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸುಮಾರು 150 ಕೆ.ಜಿ ತರಕಾರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಜನರು ತಿಂಡಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. </p>.<p> <strong>ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿ</strong> </p><p>ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ. ನಾಳೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯುದ್ಧದ ನೆರಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಹಂತದ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರುಣ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಫುಡ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ** ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು– ಮೂರು ದಿನ ಹೀಗೆ ಕಳೆದರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಆಗಬಹುದು. ಜಗದೀಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಫುಡ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>