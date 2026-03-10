ಹಂಪಲಾಪುರ: ಭೂಮಿಗಾಗಿ ದಲಿತರ ಹೋರಾಟ

<p><strong>ತುರುವೇಕೆರೆ:</strong> ದಲಿತರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತರನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡದೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ದಂಡಿನಶಿವರ ಪೊಲೀಸರು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕುಣಿಕೇನಹಳ್ಳಿ ಜಗದೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಂಪಲಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದಲಿತ ರೈತರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಜೂರು ಚೀಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನುಗಳು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಂಡಿನಶಿವರ ಪೊಲೀಸರು ದಲಿತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದೇ ದಲಿತರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳೀಯ ಬಿಸಿ ಕಾವಲ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ. ನೂರಾರು ರೈತರು ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ರೈತರನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಮಾಡದೇ ಕೇವಲ ದಲಿತರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಮೀನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದಲಿತರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ದಲಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಮಾಂಜನಯ್ಯ, ರಾಮಯ್ಯ, ಲೋಕೇಶ್, ಕೆಂಪಣ್ಣ, ಸಾಸಲು ಲೋಕೇಶ್, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕೆ.ಕುಮಾರ್, ಷಡಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ರವಿಕಿರಣ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಂಜು, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮೋಹನ್, ಶಿವಶೇಖರ್, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬ್ಯಾಟರಂಗಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>